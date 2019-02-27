ІМЕНИНИ 27 ЛЮТОГО

Кирило (грец. Κύριλλος) — чоловіче ім’я давньогрецького походження. Із грецького Κύριλλος перекладається як «пан», «владика». У перській мові є подібне слово, що означає «сонце».
Михайло, або Михаїл — українське чоловіче особове ім’я. Походить від єврейського імені «Міхаел» (івр.מיכאל, Mîkhā’ēl, МФА: [mixaˈʔel], «хто є як Бог?»). До української мови потрапило через посередництво грецької мови — «Міхаель» (грец. Μιχαήλ, Mikhaḗl). В англомовних країнах — Майкл; в іспаномовних — Мігель; в португаломовних — Мігел. Жіночі форми — укр. Михайлина, фр. Michelle, Michele, «Мішель», нім.Michaela, «Міхаела», англ. Michelle, «Мішел» (запозичено з французької), ісп. Miguela, Micaela, «Міґела», «Мікаела», італ. Michela, «Мікела»
Федір або Теодо́р (також Феодо́р та Тодо́р) (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Феодор.
Юрій /Юрко/ — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.
Аврам — чоловіче ім’я, побутує в українському народі. Уживаються такі форми цього імені: Оврам, Абрам, Аврамко, Аврамонько, Аврамочко, Оврамко, Оврамонько, Оврамочко, Абрамко, Абрамонько, Абрамочко.
Єгор (рос. Его́р, jɪˈɡor) — російське чоловіче особисте ім’я; яке є фонетичним варіантом імені Георгій, що стало самостійним ім’ям. Виникло через неможливість вимови у російській мові початкового м’якого.
Ісаак — чоловіче ім’я давньоєврейського (давньосемітського) походження, поширене як у юдеїв, так і серед християн та мусульман. Канонічні українські форми — Ісаак, Ісаакій, Ісакій, народна форма — Ісак