ЧОЛОВІК З МИРНОГРАДА СИЛЬНО ПОБИВ СВОГО БАТЬКА ЧЕРЕЗ СТАРІ ОБРАЗИ

Вчора ввечері мешканці Мирнограда, батько та син, разом розпивали алкогольні напої. Раптово між чоловіками виникла сварка, а потім і бійка. Удари 37-річного чоловіка були настільки сильними, що через них його 61-річний батько опинився у лікарні.
До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення з травматологічного відділення Мирноградської центральної міської лікарні, про те, що до них із чисельними травмами доставлений 61-річний чоловік.
Було встановлено, що потерпілого побив власний син, з яким напередодні вони пили горілку. Так, «підігріті» алкоголем чоловіки пригадали один одному старі образи і між ними розпочалася бійка, внаслідок якої батько опинився на лікарняному ліжку.
Правопорушнику повідомлено про підозру за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.