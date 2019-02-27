У ПОКРОВСЬКУ РЕМОНТУЮТЬ РІЗДВЯНІ БУДИНОЧКИ, ВСТАНОВЛЕНІ НА ПЛОЩІ ШИБАНКОВА

Сьогодні, 27 лютого, працівники підрядної організації виконують ремонт різдвяних будиночків, розташованих на площі Шибанкова у Покровську.
Так, торгівельні павільйони з`явилися на головній площі міста напередодні фестивалю хорової пісні «Щедрик-фест», який проходив у Покровську з 26 по 28 грудня. В них приватні підприємці здійснювали виїзну торгівлю.
Наразі невідомо, за яку суму міська влада придбала ці будиночки. Але за іх монтаж та демонтаж комунальне підприємство «Покровськводоканал» заплатить 250 тисяч гривень. Саме така сума зазначена в договорі, який заключили «Покровськводоканал» та свекор співачки Наталі Валевської, Віктор Пригладь.
Планується, що будиночки приберуть з площі Шибанкова після святкування Масляної. Подальша їх доля поки що остаточно не вирішена. В одному з інтерв`ю мер Покровська Руслан Требушкін зазначив, що, можливо, вони будуть зберігатися на території КП «Управління міського господарства», а, можливо, їх поставлять на площі Свободи для торгівлі.