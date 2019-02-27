У ПОКРОВСЬКУ ПРОВЕДУТЬ СЕМІНАР ДЛЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ МАЙЖЕ ЗА 200 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Вчора, 26 лютого, у системі публічних закупівель Прозорро керівник комунальної установи «Покровський коордмнаційний комітет самоорганізації населення» Алла Моденко заключила три договори на проведення семінару.
Так, два договори, з Леонідом Дорошенко з Покровська та Лілею Дудник з Бахмуту, були підписані саме на організацію семінару. Вони отримають 97 тисяч та 40 тисяч гривень відповідно.
44 тисячі гривень отримає підприємець з Покровська Олександр Якушев. За ці гроші він зобов`язався організувати каву-брейк для учасників.
Що саме будуть організовувати Леонід Дорошенко та Лілія Дудник, та чим буде поїти та кормити Олександр Якушев, невідомо, адже ні договори, ні специфікація до них прікреплені не були.
Таким чином, на організацію чергового тренінгу для комітету самоорганізації населення з бюджету Покровська витратять 181 тисячу гривень.