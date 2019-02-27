У ДОБРОПІЛЛІ ЧОЛОВІК ВБИВ СВОЮ ДРУЖИНУ

У Добропіллі, під час розпивання спиртних напоїв, між цивільним подружжям виник конфлікт, в ході якого чоловік спричинив жінці смертельне ножове поранення. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги смт. Олександрівка про те, що в одній з квартир багатоповерхівки померла 34-річна жінка.
Смерть мешканки настала через проникаюче колото-різане поранення.
Поліцейські з’ясували, що напередодні потерпіла разом зі своїм 32-річним співмешканцем розпивали спиртні напої. Під час застілля між подружжям виникла сварка. В ході з’ясування стосунків розлючений чоловік схопив ніж та вдарив ним жінку.
Отримане поранення виявилося несумісним із життям.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.