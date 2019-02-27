Кажуть, що Кирило — укажчик літньої погоди. Намагалися утримати сніг на грядках. Для цього виходили на городи і втоптували його. Селяни вважали, що грунт в такому випадку буде більш родючою. Що стосується робіт в городі, то в основному цим займалися жінки — вони ж і втоптували землю, іноді залучаючи до роботи дітей.
У православній церкві 27 лютого шанують святого Кирила, який також відомий як брат рівноапостольного Мефодія. Обидва брати є творцями слов’янської писемності. 27 лютого вважається частиною Тижня про Страшний Суд. Це час, коли згадують гріхи, сповідаються, каються у скоєних вчинках.
В давнину день 27 лютого називали «жіночими взбриксамі». Існувала традиція ходити 27 лютого в гості до бабам-повитухам, які допомагали породіллям звільнитися від тягаря. Їх пригощали пирогами, солодощами, вином. Чоловіки готували для жінок особливе пиво, змішуючи його з водою, зібраної з семи святих джерел. Також пивом 27 лютого пригощали і повитух, дякували їм за допомогу в народженні дітей. На столах 27 лютого обов’язково стояв безалкогольний напій на основі прянощів та меду.
Говорили, що сни в ніч на 27 лютого є віщими. Наприклад, тарілка і горщик сняться до невдачі у великих справах, риба — до несподіваних вістям, цвинтар — до довгого і щасливого життя, годинник — до тимчасових труднощів, лист — до розставання з близькою людиною, розмова по телефону — до неправдивих чуток, дитина на руках — до стабільності і спокою. Погоня 27 лютого сниться до судового розгляду, а сумка обіцяє розорення.
Народні прикмети на 27 лютого
- Міцний мороз — літо буде спекотним
- Сонячний день — прикмета того, що літо теплим буде, але морози протримаються ще досить довго
- Яка погода на Кирила, таким і буде весь серпень місяць
- Синиці голосно щебечуть 27 лютого — чекай тепла
- На цей день не планують візит до лікаря. Особливо це стосується стоматологів і косметологів
- Нігті і волосся 27 лютого краще не стригти
- Покупки, зроблені 27 лютого, навпаки, будуть дуже вдалими.
- лютого, відповідно до прикметами, можна і потрібно лікувати алкогольну залежність