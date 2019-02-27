ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 ЛЮТОГО 27.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1593 — японські війська розбили китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані.1594 — Генріх IV коронований королем Франції.1870 — японський уряд затвердив державний прапор.1918 — початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.1919 — комісія Антанти провела зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою1933 — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.1942 — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими окупантами членів українського націоналістичного підпілля.1942 — початок битви в Яванському морі між Японією та США.1943 — прийнята постанова про поновлення роботи шкіл у регіонах України, визволених від нацистів.1944 — масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.1952 — ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку. Tweet Pin It Tags:27 лютого, 27 февраля, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ