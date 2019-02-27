Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 ЛЮТОГО

27.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1593 — японські війська розбили китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані.
  • 1594 — Генріх IV коронований королем Франції.
  • 1870 — японський уряд затвердив державний прапор.
  • 1918 — початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.
  • 1919 — комісія Антанти провела зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою
  • 1933 — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.
  • 1942 — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими окупантами членів українського націоналістичного підпілля.
  • 1942 — початок битви в Яванському морі між Японією та США.
  • 1943 — прийнята постанова про поновлення роботи шкіл у регіонах України, визволених від нацистів.
  • 1944 — масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.
  • 1952 — ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"