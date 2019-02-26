У ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ТРОЄ ЧОЛОВІКІВ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВИБУХУ

Жителі смт Гродівка натрапили на вибуховий пристрій під час збору гілля в лісосмузі. Наразі постраждалі знаходяться в лікарні. За фактом травмування громадян відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює обставини події.
Вчора вночі до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні Мирнограду, що до них за медичною допомогою звернулось троє чоловіків віком 25, 29 та 34 років з пораненнями.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Як пояснили потерпілі, вони збирали гілля для опалення своїх будинків, і один з них наступив на невідомий предмет. В результаті стався вибух. Всі троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».
Правоохоронці закликають громадян не забувати, що на території області триває операція Об’єднаних сил, тому, рушаючи за місто, дотримуйтеся правил безпеки, які врятують життя:
— обмежте перебування у місцях, де є ризик натрапити на предмети війни: в лісосмугах, біля водойм, у покинутих будинках, районах, де раніше велися активні бойові дії;
— завжди контролюйте ситуацію навколо себе: уважно дивіться під ноги та навколо;
— не торкайтесь виявленого підозрілого предмета та не дайте цього робити іншим;
— по можливості огородіть та організуйте охорону місця виявлення підозрілого предмета;
— не намагайтесь розібрати або спалити виявлений вибухонебезпечний предмет. Це майже у 100% випадків є причиною вибуху;
— негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102!