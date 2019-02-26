Відзначають, що на Мартинов день стає помітно тепліше, і в повітрі пахне весною. Примічають погодні явища і намагаються зрозуміти, чого чекати найближчим часом, варто поповнювати запаси. Більшість візьме 26 лютого має практичне значення: можна передбачити не тільки погоду, але також хід землеробських робіт, зрозуміти, які необдумані дій краще не робити.
У православній церкві 26 лютого — день святого Мартина, якому моляться про утихомиренні блудних пристрастей, захисту від спокус і плотських спокус. Крім того, в цей день свої іменини відзначають Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.
Прийнято було 26 лютого вночі робити змову на зірки, щоб уберегти себе і своїх близьких від пристріту і хвороб. До речі, з цією ж метою молилися Святій світлані (Фотинье). Прийнято було саме 26 лютого поминати померлих. Вирушали 26 лютого на кладовища, відвідували могили, або церкви, ставили свічки за упокій, подавали милостиню жебракам.
Народні прикмети на 26 лютого
- Сніг довго не тане навесні чекай холодів. Якщо ж сніг, навпаки, вже починає підтавати, то весна буде теплою
- Якщо день на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно
- Добре видно 26 лютого сонячні промені — дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго
- Якщо акваріумні рибки плавають в воді практично без руху — можна чекати морозів. До речі, ця прикмета популярна і сьогодні
- Дзвінко співають синиці 26 лютого — ранню весну закликают
- Добре, якщо в цей день вдасться зайнятися прибиранням у домі — це прикмета, яка веде до щастя і удачі в справах
- Якщо побачити яскраві зірки вночі 26 лютого, значить, померлі родичі дивляться на світ з небес. Треба покликати їх по імені, і тоді в скрутну хвилину вони обов’язково допоможуть подолати будь-які неприємності
- Видався морозний і сухий день — ознака того, що влітку буде дуже жарко
- лютого не слід вишивати, прясти і ткати — можна осліпнути
Молоде подружжя збиралися 26 лютого на посиденьки. Приходили парами і розмовляли про життя, секрети ведення господарства і т. д. Було прийнято зустрічатися зі своїми старими друзями. Вважалося, що 26 лютого не можна лаятися і вирішувати фінансові питання (в тому числі, планувати покупки).