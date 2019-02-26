МЕШКАНЦІ РОДИНСЬКОГО БОРЮТЬСЯ З НЕЗАКОННИМ ЗНИЩЕННЯМ ДЕРЕВ

Сьогодні, 26 лютого, до редакції телеканалу «Капрі» звернулися мешканці Родинського, які повідомили, що по вулиці Маяковського міською владою Покровська знов проводяться роботи з обпилювання дерев.
Приїхавши на місце, журналісти поспілкувалися з місцевими мешканцями, які розповіли, що нещадне обпилювання торкнулося майже усіх дерев в місті.
Ось і сьогодні бригада приїхала, щоб ліквідувати дерево. Але на прохання жителів надати ордер на видалення, чоловіки відповіли, що документів при собі не мають. Вони пообіцяли, що приїде керівництво та надасть усі необхідні папери.
Але замість керівництва до мешканців вийшов представник комітету самоорганізації населення Олексій Чащін, який показав лише таблицю, яку склав самостійно за заявами голів ОСББ.
Так і не дочекавшися керівників, робітники сіли в машину та поїхали. Жінки, які звернулися до журналістів, розповіли, що обпилювання триває вже декілька днів. Про це свідчать й купи гілок, складені біля дороги.
Також жінки поскаржилися, що при проведенні цих робіт, у місті вимикають світло.
«Наприклад, вчора, 25 лютого, у будинку №8 по вулиці Маяковського, світла не було з самого ранку до 10 вечора. Наш будинок не газифікований, у нас пічне опалення. Світла не було весь день, і люди не могли, навіть, поїсти собі погріти. І хоча роботи з обпилювання закінчилися вдень, світло нам не могли підключити, тому що у Покровську відбулася якась аварія, і бригада не могла до нас виїхати», — розповіла мешканка будинку №8 Ірина.
І поки влада Покровська нещадно випилюєзелені насадження, що залишилися у Родинському, у маленькому шахтарському містечку з`являється все більше і більше дерев з написами «Деревья не трогать!»…