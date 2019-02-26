ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 ЛЮТОГО 26.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1616 — інквізиція звільнила Галілео Галілея, який зрікся своїх поглядів, але нібито заявив: «Все ж таки вона обертається».1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком.1895 — в Огайо (США) запатентували склодувну машину.1921 — засновано Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.Затонського.1926 — на території Латвії скоєно збройний напад на радянських дипкур’єрів Теодора Нетте та Іоганна Махмасталя. Нетте загинув, поранений Махмасталь спромігся відбити напад і зберегти дипломатичну пошту недоторканою.1935 — винахідник Роберт Ватсон-Ватт вперше продемонстрував створений ним радар.1936 — Адольф Гітлер ініціював програму виробництва «народних автомобілів» «Volkswagen».1987 — англіканська церква дозволила жінкам бути священиками.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією. Tweet Pin It Tags:26 лютого, 26 февраля, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ