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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 ЛЮТОГО

26.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1616 — інквізиція звільнила Галілео Галілея, який зрікся своїх поглядів, але нібито заявив: «Все ж таки вона обертається».
  • 1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком.
  • 1895 — в Огайо (США) запатентували склодувну машину.
  • 1921 — засновано Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.Затонського.
  • 1926 — на території Латвії скоєно збройний напад на радянських дипкур’єрів Теодора Нетте та Іоганна Махмасталя. Нетте загинув, поранений Махмасталь спромігся відбити напад і зберегти дипломатичну пошту недоторканою.
  • 1935 — винахідник Роберт Ватсон-Ватт вперше продемонстрував створений ним радар.
  • 1936 — Адольф Гітлер ініціював програму виробництва «народних автомобілів» «Volkswagen».
  • 1987 — англіканська церква дозволила жінкам бути священиками.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.
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