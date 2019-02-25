ІМЕНИНИ 25 ЛЮТОГО

Антон — чоловіче ім’я латинського походження. Походження імені Антон пов’язано з римським родовим ім’ям Антоніус. Воно може означати «состязающийся в силі», «протистоїть», «вступає в бій». Деякі дослідники вказують на зв’язок імені Антон з грецьким словом, яке перекладається як «колір», «квітка».
Євген — чоловіче ім’я грецького походження. Походження імені Євген пов’язують з грецьким ім’ям Эугениос. Це ім’я має два кореня – «еу» (хороший) і «генес» (рід).
Марія — жіноче ім’я давньоєврейського походження. Згідно з однією з версій, Марія походить від кореня слова, що означає «відкинута». За іншою версією походження імені Марія пов’язане зі словом, яке перекладається як «сумна». У російській православній традиції це ім’я означає «пані».
Олексій — чоловіче ім’я грецького походження. Давньо-грецьке походження імені Олексій пов’язане зі словами «захищати», «запобігати», «відбивати». Церковна форма цього імені – Алексій.