У РОДИНСЬКОМУ ВІДБУЛАСЯ АКЦІЯ ВШАНУВАННЯ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ УКРАЇНИ

У суботу, 23 лютого, у Родинському, за ініціативи Володимира Залізного, громадянина США і представника української діаспори та Родинської міської ради, відбулася акція вшанування пам’яті полеглих героїв України та підтримки захисників держави та їхніх родин.
На цю акцію зібралися родичі, бойові побратими, волонтери, священники і парафіяни ПЦУ та УГКЦ, активісти з багатьох регіонів України: Донеччини, Києва, Дніпра, Новомосковська, Коломиї, Львова та інших міст.
Учасники акції відвідали місце, де захоронений Костянтин Шрамко, воїн, який загинув у Пісках під час мінометного обстрілу. Вже двічі невідомі вандали знущаються над пам`яттю героя та руйнують його могилу.
Депутатський корпус Родинського завжди підтримує та співпраціє з родиною Костянтина. Тому коли стало відомо про акт вандалізма, влада міста не залишилась осторонь, а встановила новий хрест та допомогла відновити місце поховання.
«Ми завжди підтримували родину Костянтина Шрамка. І нам, як і їм, дуже боляче, коли хтось знущається над пам`яттю людини, яка відділа своє життя за нашу країну», — підкреслила Катерина Андрійченко, в.о. Родинського міського голови.
Родичі, побратими та активісти помолилися за упокій душі усіх бійців, які загинули в цій війні.
Також усі присутні на мітингу одностайно засудили будь-які прояви наруги над похованнями захисників України і вимагають від усіх рівнів влади унеможливити такі дії в майбутньому.