Саме на Олексія намагалися промораживать насіння, що обіцяло хороший врожай, оскільки насіння «закалятся» і дадуть найкращі сходи при посадці навесні. Тому, зерно виставляли на мороз, а потім відносили в тепле місце. Вірили, що так зерно загартовується і заряджається Божою силою, оскільки Бог у цей день дивиться з неба на людей.
У православній церкві 25 лютого вшановують пам’ять святих Алексія і Мелетія. У народі 25 лютого називали «рибним днем», оскільки на вечерю було прийнято готувати пироги-пиріжки з начинкою з риби. Крім цього, численні прикмети в цей день були покликані підказати рибалкам, коли очікувати хорошого клювання і удачу.
Для господинь 25 лютого — особливий день. Вірили, що якщо пряжу покласти на сніг, потримати її на морозі, то робота буде сперечатися, а речі, зшиті з такої пряжі, прослужать своїм власникам набагато довше.
Крім того, в старовину знахарі намагалися саме 25 лютого лікувати переляк. Вважалося, якщо людина дуже сильно злякався, то зцілювати його необхідно особливим чином, інакше він згодом захворіє. Для лікування переляку застосовували магічні ритуали та змови.
Народні прикмети на 25 лютого
- Тумани на Алексєєв день — літо буде дощовим
- Завірюха 25 лютого — прикмета до того, що влітку буде випадати багато опадів
- На небі зірки — в цьому році вдасться зібрати багатий урожай
- Бурульки 25 лютого висять довгі — можна розраховувати на гарний урожай овочів
- Струмки потекли — прикмета до того, що риба буде добре ловитися
- Холодний день — весна настане рано і буде теплою
- Якщо виставити пряжу на морозі 25 лютого — можна очікувати багатства і удачі. Особливо, якщо майстриня того ж виставить у двір ще й свою прядку
- Можна починати нові справи або планувати поїздки — все це, за прикметами, приведе до невдач
- На Олексія іноді сняться віщі сни, і на них варто звернути особливу увагу. Так, если 25 лютого наснилися рукавиці — чекай непроханого гостя, квас — можливий обман, горіхи і насіннячка — дрібні неприємності прийдуть, мавпи — є ймовірність зробити необдуманий вчинок.