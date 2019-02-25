ПОКРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ВІДЗВІТУВАВ ПРО РОБОТУ ЗА 2018 РІК

Сьогодні, 25 лютого, під час засідання виконкому директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов доповів про хід виконання Програми зайнятості населення міста Покровськ за 2018 рік.
Під час доповіді директор Покровського МЦЗ проінформував про напрямки роботи служби зайнятості, як з безробітними, так і з роботодавцями. Велика увага була приділена організації та проведенню громадських робіт.
В ході доповіді Микола Іванович розповів про низку нововведень у роботі Державної служби зайнятості.
Саме з 1 січня 2019 року в Державній службі зайнятості розпочали роботу кар’єрні радники, які є індивідуальними консультантами осіб, котрі шукають роботу.
У червні 2017 року почав роботу Консалтинговий центр – разом із соціальними партнерами надається підтримка починаючим та діючим підприємцям.
Протягом 2018 року відбулося 54 засідання центру, в яких прийняло участь більш ніж 75 підприємців. Ними було створено 76 робочих місць, з яких 33 за допомогою Покровського міського центру зайнятості.
Фахівці центру зайнятості не залишають осторонь і випускників загальноосвітніх навчальних закладів, допомагаючи визначитись із майбутньою професією. Протягом 2018 року для учнів випускних класів проводились Ярмарки професій та послуг служби зайнятості, виїзні акції та профорієнтаційні уроки.
Особлива увага спеціалістів центру зайнятості приділяється працевлаштуванню учасникам АТО. Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Протягом звітного періоду 2 особи започаткували власну справу.
Служба зайнятості постійно розвивається, освоює та впроваджує новітні технології в роботу, серед яких відеовакансії, онлайн співбесіди, відеорезюме, а також розробка онлайн додатків на платформі ANDROID.