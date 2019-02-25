ОБЕРЕЖНО, ШАХРАЇ: МЕШКАНЦІ ПОКРОВСЬКА ТА ДОБРОПІЛЛЯ ЛИШИЛИСЯ СВОЇХ ЗАОЩАДЖЕНЬ

На вихідних троє людей з Добропілля та Покровська лишилися своїх заощаджень через дії шахраів.
До чергової частини Добропільського відділення поліції звернулись 33-річна мешканка Добропілля та 64-річний житель Білозерського. Люди поскаржились на те, що невідомі особи незаконно заволоділи їх грошима. В обох випадках дзвонили «співробітники банків» й повідомляли своїм жертвам, що їх банківську картку буде заблоковано і для того, аби це попередити, клієнтам необхідно назвати свої особисті данні та паролі банківських карток. Потерпілі вірили в цю «легенду» й сподівались, що в такий спосіб захищають свої збереження. Лише коли ошуканим громадянам прийшли смс-повідомлення про зняття грошей, вони здогадались, що це справа рук шахраїв, які телефонували напередодні.
За даними випадками слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3-років обмеження волі.
Аналогічний випадок вихідними був зареєстрований і покровськими правоохоронцями. До них із заявою прийшла 32-річна жінка і повідомила, що після розмови із «співробітником банку», з її банківського рахунку раптово зникло 8 тисяч гривень. Так як сама потерпіла не мала потреби знімати кошти і не робила цього, вона зрозуміла, що це справа рук незнайомця, який напередодні телефонував і перепитував особисту інформацію стосовно її відкритого банківського рахунку.
Поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкцією даної статті передбачено покарання для злодіїв у вигляді до 3-х років позбавлення волі.
Правоохоронці закликають громадян бути пильними і пам’ятати, що справжні працівники банківських установ не телефонують клієнтам і не перепитують данні, вони лише можуть запросити клієнтів до свого відділення для уточнення будь-якої інформації стосовно рахунку чи пластикової картки.