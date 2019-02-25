НА СВЯТКУВАННЯ МАСЛЯНОЇ ВЛАДА ПОКРОВСЬКА ВИТРАТИТЬ 187 ТИСЯЧ 500 ГРИВЕНЬ

22 лютого у системі публічних закупівель Прозоро відбувся аукціон з визначення організатора святкування Масляної у Покровську.
Так, свої пропозиції надали чотири учасника: Руслан Лежньов із Запоріжжя, Роман Мелешко з Сумської області, 18-річний Дмитро Ковтун з Покровська та ТОВ «СПЕЦЕКСПОТРЕЙД» з Києва.
Переможцем аукціону став Руслан Лежньов, який знизив ціну з 275 тисяч гривень до 187 тисяч 500 гривень.
Варто відзначити, що з 2017 року відділ культури Покровської міської ради заключив з цим підприємцем 6 договорів на проведення усіляких заходів та оренду музичного обладнання на загальну суму майже 800 тисяч гривень.
Виконавець, згідно специфікації, має організувати виступи діджея, ляльок-велетнів, костюмованих казкових героїв, шоу повітряних кульок, фотозони, чай та млинці, солодкі подарунки для конкурсів та інше.
Нагадаємо, у 2019 році Масляна розпочнеться 4 березня та триватиме до 10 березня.