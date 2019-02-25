КОЛИШНІЙ ШАХТАР З ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАВОЛОДІВ ПЕНСІЙНИМИ КОШТАМИ НА СУМУ МАЙЖЕ 660 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 52-річного колишнього працівника однієї з шахт Покровського району, який у серпні 2013 року умисно надав до відділу кадрів заяву до Управління Пенсійного фонду в м. Покровську та Покровському районі (тоді — Красноармійська та Красноармійського району) про призначення йому пенсії за віком, додавши трудову книжку з підробленими печатками підприємства.
На підставі зазначеного підробленого документа шахраю, який не мав необхідного стажу підземних робіт на підприємствах вугільної галузі, а діяв виключно з корисливих мотивів, призначено пенсію у розмірі 8 940 грн щомісячно.
У подальшому, змінивши адресу проживання, зловмисник звернувся до Управління Пенсійного фонду в м. Коростені та Коростенському районі з проханням запиту його пенсійної справи, на підставі якого продовжив незаконно отримувати пенсійні виплати за новою адресою.
Усього за період з серпня 2013 року по січень 2019 року чоловік обманув Пенсійний фонд України майже на 660 тис грн. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документу) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) КК України.
За клопотанням Красноармійської місцевої прокуратури відносно підозрюваного слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.