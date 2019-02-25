ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 ЛЮТОГО 25.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1573 — Іван Федорович (Федоров) заснував друкарню у Львові1836 — американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру.1928 — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію1933 — за звинуваченням у контрреволюційній діяльності заарештували російського філософа-богослова Павла Флоренського1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Монреаль Канадієнз»1956 — на XX з’їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю «Про культ особи та його наслідки», присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.1956 — курка знесла найбільше у світі яйце — 454 г (США)1969 — «Бітлз» почали запис свого останнього альбому «Abbey Road»1999 — в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію2010 — у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України. Tweet Pin It Tags:25 лютого, 25 февраля, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ