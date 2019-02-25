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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 ЛЮТОГО

25.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1573 — Іван Федорович (Федоров) заснував друкарню у Львові
  • 1836 — американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру.
  • 1928 — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію
  • 1933 — за звинуваченням у контрреволюційній діяльності заарештували російського філософа-богослова Павла Флоренського
  • 1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Монреаль Канадієнз»
  • 1956 — на XX з’їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю «Про культ особи та його наслідки», присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.
  • 1956 — курка знесла найбільше у світі яйце — 454 г (США)
  • 1969 — «Бітлз» почали запис свого останнього альбому «Abbey Road»
  • 1999 — в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію
  • 2010 — у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.
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