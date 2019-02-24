ІМЕНИНИ 24 ЛЮТОГО

Всеволод — чоловіче ім’я має слов’янське коріння. Походження імені Всеволод пов’язано з двома слов’янськими словами – «все», що означає «весь», і «волод», тобто «володіти». Таким чином, ім’я Всеволод можна перевести як «володіє всім».
Дмитро — правильне церковна вимова Димитрій. Значення імені Дмитро (старе – Димитрій, народне – Митрей, розмовне Мітрій) – «плід земний». Походження імені Дмитро від грецького слова “Деметріос”, що означає «стосовний до Деметри». Богиня Деметра (Мати Ячменю, Мати-Земля) в античній міфології – це покровителька землеробства і богиня родючості.
Федір — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Федір пов’язано з грецькими словами, які переводяться як «божество, Бог» і «подарунок, дар». Звідси і значення імені – «Божий дар», «дарований Богом».