ПРИКМЕТИ НА 24 ЛЮТОГО

Вважалося, що саме на Цей день починаються три останніх по-справжньому морозних дня. Хоча за іншою версією, це були три дні до Власія і три дні після 24 лютого.
Ще з часів язичництва селяни дуже шанували 24 лютого, оскільки саме 24 лютого предки поклонялися Велеса — бога, який відомий як покровитель худоби. Молилися про здоров’я домашніх тварин, про приплід, приносили Велесу жертви. І, незважаючи на те, що православні канони поступово увійшли в життя сільського жителя, все одно Власія вважали покровителем худоби, а 24 лютого величали не інакше, як «коров’ячим святом». Старалися в цей день особливо ретельно доглядати за домашніми тваринами, проводили різні обряди і навіть передбачали різні явища, звертаючи увагу на поведінку худоби.
Існував звичай зарізати тварин саме на Власія, 24 лютого. Вірили, що печеня на столі обов’язково принесе щастя у дім. Проте ні в якому разі не можна було 24 лютого різати саме корову, оскільки до неї на Русі ставлення було особливим — вона була годувальницею для всієї родини.
Народний календар на 24 лютого
- Кучугури снігу — в травні буде багато зелені
- Відлига 24 лютого — настала весна, і холодних днів більше не буде
- Нагодувати у цей день худобу найкращим кормом — тварини, за прикметами, будуть здорові протягом усього року, а в родині не буде сварок
- лютого всі домашні клопоти припиняли і намагалися приділяти час саме домашнім тваринам, догляду за ними. Особливо це стосувалося корів
- Щоб корови були лагідними і добре доїлися, молода господиня обов’язково повинна була 24 лютого випити медовухи. А щоб не тільки у дворі, але й у домі панували мир і спокій, дружина повинна легко стукнути чоловіка прядкою по потилиці, щоб він не зраджував їй
- У ніч на 24 лютого, за прикметами, треба подивитися на зірки і вимовити: «Зірки яскраві, народите білі ярки». У цьому випадку у овець буде хороший приплід. До речі, яркамі в старовину називали білих овець
- Якщо корову окропити святою водою, то вона буде добре доїтися весь рік
- Якщо 24 лютого пряха покладе свою прядку на вулиці, то вона у неї стане міцною, і робота буде сперечатися.