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ГОРОСКОП 24 ЛЮТОГО

24.02.2019 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Подорож та зміна місця перебування сприятиме поліпшенню матеріальних благ.

Телець

Радуйте і балуйте себе за кожної можливості.

Близнюки

Ви подобаєтеся людям – щоб це помітити, досить озирнутися довкола.

Раки

Не бійтеся братися за справи наодинці: досить почати, і однодумці підтягнуться.

Лев

Намагайтеся не втручатися у конфлікти, які не мають до вас прямого відношення.

Діва

Проявіть самостійність у прийнятті рішень, що стосуються фінансів та майна.

Терези

Вечір краще провести вдома із близькою людиною.

Скорпіон

День підходить для зміцнення професійних зв’язків.

Стрілець

Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – це не робити нічого значного.

Козеріг

Якщо хтось критикує вас, то виключно із заздрості. Не варто звертати увагу.

Водолій

День спокійний і приємний, відмінно підходить для того, щоб зайнятися справами.

Риби

Будь-яку справу, за яку ви беретеся у цей день, вдасться довести до кінця.

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