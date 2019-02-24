ГОРОСКОП 24 ЛЮТОГО

Овен
Подорож та зміна місця перебування сприятиме поліпшенню матеріальних благ.
Телець
Радуйте і балуйте себе за кожної можливості.
Близнюки
Ви подобаєтеся людям – щоб це помітити, досить озирнутися довкола.
Раки
Не бійтеся братися за справи наодинці: досить почати, і однодумці підтягнуться.
Лев
Намагайтеся не втручатися у конфлікти, які не мають до вас прямого відношення.
Діва
Проявіть самостійність у прийнятті рішень, що стосуються фінансів та майна.
Терези
Вечір краще провести вдома із близькою людиною.
Скорпіон
День підходить для зміцнення професійних зв’язків.
Стрілець
Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – це не робити нічого значного.
Козеріг
Якщо хтось критикує вас, то виключно із заздрості. Не варто звертати увагу.
Водолій
День спокійний і приємний, відмінно підходить для того, щоб зайнятися справами.
Риби
Будь-яку справу, за яку ви беретеся у цей день, вдасться довести до кінця.