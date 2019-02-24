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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 ЛЮТОГО

24.02.2019 Новини Комментариев нет

  • 1457 — перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області, Україна
  • 1466 — в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.
  • 1824 — уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.
  • 1881 — розпочалось спорудження Панамського каналу.
  • 1887 — Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об’єднані телефонним зв’язком.
  • 1918 — проголошення незалежності Естонії.
  • 1919 — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир’я.
  • 1920 — в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.
  • 1938 — з’явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.
  • 1942 — почала мовлення радіостанція «Голос Америки» (німецькою мовою).
  • 1946 — Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.
  • 1955 — в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.
  • 1961 — урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.
  • 1999 — Латвія стала повноправним членом СОТ.
  • 2008 — Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.
  • 2011 — київське «Динамо» у себе вдома, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, перемогло «Бешикташ» з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.
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