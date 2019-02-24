ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 ЛЮТОГО 24.02.2019 Новини Комментариев нет 1457 — перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області, Україна1466 — в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.1824 — уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.1881 — розпочалось спорудження Панамського каналу.1887 — Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об’єднані телефонним зв’язком.1918 — проголошення незалежності Естонії.1919 — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир’я.1920 — в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.1938 — з’явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.1942 — почала мовлення радіостанція «Голос Америки» (німецькою мовою).1946 — Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.1955 — в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.1961 — урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.1999 — Латвія стала повноправним членом СОТ.2008 — Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.2011 — київське «Динамо» у себе вдома, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, перемогло «Бешикташ» з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА. Tweet Pin It Tags:24 лютого, 24 февраля, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ