ІМЕНИНИ 23 ЛЮТОГО

Анна (Ганна) — жіноче ім’я єврейського походження. Походження імені Ганна пов’язано з такими словами на івриті як «благодать», «сила», «хоробрість». Деякі дослідники вказують, що ім’я Анна може означати «милість божа».
Валентина — жіноча похідна від імені Валентин. З латинської мови воно перекладається як «сила». У корені цього імені «Вал» криється індоєвропейське значення «мати силу». У двадцятому столітті на території нашої країни, жіноче ім’я Валентина користувалася достатньою популярністю. Проте в нинішньому столітті воно посідає останні рядки рейтингів жіночих імен.
Павла (Павлина) — ім’я латинського походження. Це ім’я — жіночий варіант чоловічого імені Павло, що означає «маленька», «скромна». У Європі ім’я Павла тотожне імені Пола (Полла), є взаємозамінними іменами і вважаються лагідними зверненнями один до одного.