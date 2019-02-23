У народі говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня. Сонце високо піднімається над горизонтом, зігріває землю. Морози, в вою чергу, слабшають.
У православ’ї 23 лютого відзначається пам’ять святих Прохора і Харлампія. З кожним днем відчувається наближення весни. Куштувати страви з риби дозволяється, незважаючи на те, що цей день випадає на пост. У народі говорили, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампиев, щоб отримати захист від загибелі без покаяння — це вважалося самої страшною смертю для православного християнина, оскільки тільки розкаялася душа може потрапити в Рай.
Народні прикмети на 23 лютого
- Ясний місяць на Прохора — будуть грози
- Якщо на Прохора, 23 лютого, і на наступні 6 днів погода морозна, то в березні буде тепло
- Якщо людина 23 лютого несподівано потонув, упав або заблукав у лісі, кажуть, що це лісовик проказничает. Вважалося, відповідно до прикметами, що така людина, напевно, скоїв якийсь страшний гріх, адже ні лісовик, ні водяній не сміє зачепити праведника.
- Якщо холоднеча в цей день, то боятися її не слід, адже говорили: «На Прохора зима злиться, але весну чує»
- Якщо 23 лютого розпочати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат
- З’їсти раку і подумати про однойменну хвороби — можна самому захворіти. Тому, 23 лютого намагалися не їсти рибу і морепродукти зовсім, хоча це і не заборонено церковними статутами
- Вкрай небажано чоловікові працювати в цей день — прикмети говорять, все буде складатися не найкращим чином
- Не можна дарувати коханій людині на 23 лютого годинник і шкарпетки — це до розставання. До речі, ця прикмета враховується і донині.