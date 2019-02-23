ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПОКРОВСЬКА ВШАНУВАЛИ ПАМ`ЯТЬ ВІТАЛІЯ МАНДРИКА

23 лютого 2015 року оперуповноважений групи швидкого реагування «Сокіл» зупинив з напарниками автомобіль, в якому диверсанти перевозили вибухівку.
Під час затримання злочинців хлопець був смертельно поранений. Йому було лише 27 років. Без батька лишилась маленька донька. А внаслідок ДТП загинула і дружина Віталія – Катерина, дитина залишилась сиротою.
Сьогодні зранку керівництво Покровського відділу поліції відвідало місце поховання правоохоронця та поклало квіти на могилу.
«Пам’ять про героїв, які загинулиза незалежність Українимає жити вічно й ми повинні її шанувати. Щирі співчуття родині Віталія, вічна шана герою», — зазначив начальник Покровського відділу поліції полковник поліціїЮрій Гречишкін.