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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 ЛЮТОГО

23.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 303 — римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.
  • 532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.
  • 1205 — німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі.
  • 1455 — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.
  • 1554 — війська мапуче під керівництвом Лаутаро здобули перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі.
  • 1739 — Річард Палмер виявлений при замку Йорк своїм колишнім шкільним учителем як злочинець Дік Турпін.
  • 1778 — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.
  • 1821 — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в Ясси, Валахія, сучасна Румунія.
  • 1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким «…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою-attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.
  • 1836 — розпочалася Битва при Аламо в Сан-Антоніо, штат Техас.
  • 1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.
  • 1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.
  • 1886 — американець Холл електролітичним методом отримав алюміній.
  • 1934 — Леопольд III стає королем Бельгії.
  • 1978 — відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла «Whitesnake».
  • 2000 — Карлос Сантана одержав 8 нагород «Греммі» — з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей подвиг повторила Нора Джонс, яка також завоювала вісім статуеток «Греммі».
  • 2010 — невідомі злочинці залили більше 2,5 мільйонів літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.
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