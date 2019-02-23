ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 ЛЮТОГО 23.02.2019 Варто знати Комментариев нет 303 — римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомидії, що дало початок восьми рокам Діоклетіанського переслідування.532 — візантійський імператор Юстиніан I наказав побудувати нову православну базиліку в Константинополі — Собор Святої Софії.1205 — німецько-земгалське військо розбило литовців у битві при Роденпойсі.1455 — традиційна дата видання Біблії Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.1554 — війська мапуче під керівництвом Лаутаро здобули перемогу над іспанцями у битві при Маріхуену в Чилі.1739 — Річард Палмер виявлений при замку Йорк своїм колишнім шкільним учителем як злочинець Дік Турпін.1778 — Американська революція: барон фон Штойбен прибуває в Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб допомогти тренувати Континентальну армію.1821 — Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність в Ясси, Валахія, сучасна Румунія.1833 — у військовому міністерстві Франції видано наказ, згідно із яким «…офіцери генерального штабу можуть залучатися (французькою мовою-attache) до посольств для виконання дипломатичних завдань. Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.1836 — розпочалася Битва при Аламо в Сан-Антоніо, штат Техас.1863 — британські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.1874 — британський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.1886 — американець Холл електролітичним методом отримав алюміній.1934 — Леопольд III стає королем Бельгії.1978 — відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла «Whitesnake».2000 — Карлос Сантана одержав 8 нагород «Греммі» — з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей подвиг повторила Нора Джонс, яка також завоювала вісім статуеток «Греммі».2010 — невідомі злочинці залили більше 2,5 мільйонів літрів дизельного палива та інших вуглеводнів в річку Ламбро, в північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи. Tweet Pin It Tags:23 лютого, 23 февраля, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ