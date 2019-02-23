БАБУСІ, БЮДЖЕТНИКИ ТА КОМУНАЛЬНИКИ: ВЛАДА ПОКРОВСЬКА ОРГАНІЗУВАЛА ЧЕРГОВИЙ МІТИНГ

Сьогодні, 23 лютого, на площі Шибанкова у Покровську відбувся мітинг, який організувала місцева влада. «Ні бандитизму» — саме так назвали захід, на який у добровільно-примусовому порядку зігнали працівників комунальних підприємств та бюджетних установ міста.
Серед присутніх були вчителі, вихователі, працівники виконкому та усіх його відділів, «Покровськводоканалу», «Покровськтепломережі», «Управління міського господарства», комітет самоорганізації населення та інші.
Для «мітингуючих» з Родинського, Мирнограду та селища Шевченко було організовано підвіз автобусами, які зняли з деяких рейсів міського транспорту.
На сцені, яку встановили спеціально для мітингу, виступали мер міста, секретар міської ради, активісти Ольга Квітка та Дмитро Верзилов, вчителі та вихователі з Родинської. Не обійшлося й без бабусь, які збираються з плакатами на кожний мітинг та скандують за ведучим фрази: «Требушкін — наш мер», «Банду геть» та інші.
Організатори мітингу, усі як один, розповідали про жахливу ситуацію в місті, називали Покровськ кримінальною столицею України, жалілися, що не можуть спокійно працювати й спати.
А в цей час більшість присутніх на мітингу спілкувалися один з одним, пили каву та фотографувалися з колективом напам`ять.
Протягом півтори години тривав цей захід. Наприкінці була прийнята резолюція зі зверненням навести у місті лад до президента України, прем`єр-міністра, голови Верховної Ради, поліції та прокуратури.
Не дослухавши, навіть, гімн України, який включили після цього, бабусі, бюджетники та комунальники розійшлися: хто пішки, а хто знову пішов до автобусів, якими їх на цей мітинг і привезли.