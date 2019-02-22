ІМЕНИНИ 22 ЛЮТОГО

Геннадій — походження імені Геннадій українське, православне, католицьке, грецьке. Ім’я Геннадій в перекладі з грецької мови «благородний», «благородного походження».
Никифор — грецьке ім’я, що означає «приносить перемогу».
Інокентій — ім’я Інокентій має латинське походження. Це чоловіче ім’я означає «невинний», а з’явилося воно від латинського слова «innocens», у якого можливі різні варіації тлумачення. Так це і «невинний», тобто «Той, хто не винен», «той, чиєї провини немає», «невинний»; і «невинний» в значенні «нешкідливий», «незлобливу»; і «нешкідливий», «той, хто не приносить шкоди»; і «чесний», «бездоганний», «бездоганний». Ім’я Інокентій носили багато Папи Римські.
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».