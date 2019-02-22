У народі говорили: «Панкрат воду додає, березень збирає». Вважалося, що зима поступово йде, і саме 22 лютого часто траплялося різке потепління, погода ставала по-справжньому весняною.
У православній церкві 22 лютого відзначається день пам’яті святих Панкратія і Микити. У народі цей день був присвячений звичайним передвесняного клопотам. Навіть називали цей день не інакше, як «Панкратій-лапотнік», тому що селяни плели постоли з лика і льону. Віднімала ця робота багато часу і сил. До речі, плетінням личаків займалися виключно чоловіки. Багато хто з них плели велика кількість личаків для продажу. Це взуття дуже швидко зношувалися, і часто йшло по 2 пари постолів в тиждень в однієї людини. Так що, забезпечення взуттям всієї родини на весну і літо було досить складним завданням. І вирішувати її починали саме в день 22 лютого, коли до весни було ще далеко, але погода вже налагоджувалося. До речі, сьогодні, 22 лютого, звичайно, постоли НЕ плетуть, але вважається, що в цей день можна віднести взуття в лагодження, перевірити її стан або купити нову.
Також в районі 22 лютого наступала важка пора для селян, тому що запаси підходили до кінця. Якщо необхідно було докупити їжу, то це коштувало великих грошей — в кінці зими продукти різко дорожчали. Казали: «У Панкрата в засіках небагато».
Народні прикмети на 22 лютого
- Якщо після 22 лютого наступні 7 днів є холодними — березень буде дуже теплим і сонячним
- На деревах сніг налипає — прикмета до того, що скоро буде потепління
- Захід багряний22 лютого — чекай снігопаду
- Беззоряна і темна ніч — скоро зима закінчиться
- Якщо почати лікувати будь-яку хворобу саме на Панкрата, 22 лютого, — це хороший знак, хворобу можна буде перемогти
- Якщо людина народилася 22 лютого — це прикмета до того, що він буде хорошим трудівником
- Якщо виставити 22 лютого насіння на мороз, а потім віднести їх в тепле місце, то вони зможуть загартуватися і дати гарні сходи при посадці
- Весь день відлига — зима не піде ще дуже довго
- Шумить ліс — чекай швидкого тепла
- лютого дуже холодно — більше морозів не буде
- Побачити на гілці ялини рябчика — ознака швидкого похолодання
- Скла в будинку запотіли 22 лютого — буде потепління
- Свиня верещить 22 лютого — можна очікувати негоди
- Гілки дерев гнуться під снігом — рік буде врожайним
- Усі сни на Панкрата є віщими. Однак якщо побачиш цибулю уві сні — це обіцяє неприємності і сльози