ВЛАДА ПОКРОВСЬКА ВИТРАТИТЬ 185 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради оголосив в системі публічних закупівель Прозорро тендер на проведення заходу до Дня працівників житлово-комунального відділу.
На свято, яке цього року припадає на 17 березня, планують витратити 184 тисячі 450 гривень.
За ці кошти виконавець, якого буде обрано після 24 лютого, має організувати концерт співака Володимира Лимаренко, потурбуватися про його технічний та побутовий райдер, забезпечити трансфер виконавця та його колективу.
Окрім цього, кошторисом передбачено встановлення фотозони, організація фуршету для гостей свята, квіти, виготовлення афіш та запрошувальних листівок, а також інформаційна підтримка свята на одному з інтернет-ресурсів міста.
Нагадаємо, на святкування Міжнародного дня жінок покровська влада витратить більше 350 тисяч гривень.