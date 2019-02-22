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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 ЛЮТОГО

22.02.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1630 — англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх почастував індіанець на ймення Кводекуайн
  • 1635 — з ініціативи кардинала Рішельє утворена Французька академія
  • 1744 — у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва — морський бій у Середземному морі між британським флотом під командуванням генерала Мальюса (27 лінійних кораблів, 8 фрегатів) і об’єднаним франко-іспанським флотом. Британці зазнали розгромної поразки
  • 1797 — біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію
  • 1819 — підписаний іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів
  • 1848 — У Парижі почались масові заворушення, жорстоке придушення яких королівськими військами призвело до зречення престолу короля Луї-Філіппа I 24 лютого і проголошення 25 лютого республіки
  • 1862 — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступив на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон (його президентська каденція становила 6 років)
  • 1889 — президент Гровер Клівленд підписав білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США
  • 1901 — при вході в бухту Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав «Ріо-де-Жанейро», загинули 128 людей
  • 1919 — у Бахмуті (Артемівську) створене Центральне правління кам’яновугільної промисловості
  • 1920 — у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем
  • 1924 — Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому
  • 1930 — у британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.
  • 1935 — літакам заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом
  • 1956 — Елвіс Преслі вперше потрапив у музичний хіт-парад з піснею «Heartbreak Hotel»
  • 1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об’єднання двох країн в Об’єднану Арабську Республіку
  • 1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії
  • 1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція «Влада народу», внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років
  • 1992 — вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead «Pablo Honey»
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді
  • 1997 — пісня «Don’t Speak» гурту No Doubt очолила чарт і вивела маловідомий до того моменту гурт в суперзірки.
  • 1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім’я Доллі.
  • 2014 — 4-й Президент України Віктор Янукович позбувся статусу президента шляхом голосування у Верховній Раді.
  • 2015 — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро «Маршала Жукова» під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули три цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб.
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