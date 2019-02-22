ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 ЛЮТОГО 22.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1630 — англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх почастував індіанець на ймення Кводекуайн1635 — з ініціативи кардинала Рішельє утворена Французька академія1744 — у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва — морський бій у Середземному морі між британським флотом під командуванням генерала Мальюса (27 лінійних кораблів, 8 фрегатів) і об’єднаним франко-іспанським флотом. Британці зазнали розгромної поразки1797 — біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію1819 — підписаний іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів1848 — У Парижі почались масові заворушення, жорстоке придушення яких королівськими військами призвело до зречення престолу короля Луї-Філіппа I 24 лютого і проголошення 25 лютого республіки1862 — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступив на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон (його президентська каденція становила 6 років)1889 — президент Гровер Клівленд підписав білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США1901 — при вході в бухту Золоті Ворота наскочив на рифи і затонув американський пароплав «Ріо-де-Жанейро», загинули 128 людей1919 — у Бахмуті (Артемівську) створене Центральне правління кам’яновугільної промисловості1920 — у Каліфорнії вперше влаштовані перегони собак за механічним зайцем1924 — Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому1930 — у британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні.1935 — літакам заборонено пролітати над резиденцією президента США — Білим домом1956 — Елвіс Преслі вперше потрапив у музичний хіт-парад з піснею «Heartbreak Hotel»1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об’єднання двох країн в Об’єднану Арабську Республіку1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція «Влада народу», внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років1992 — вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead «Pablo Honey»1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді1997 — пісня «Don’t Speak» гурту No Doubt очолила чарт і вивела маловідомий до того моменту гурт в суперзірки.1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім’я Доллі.2014 — 4-й Президент України Віктор Янукович позбувся статусу президента шляхом голосування у Верховній Раді.2015 — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро «Маршала Жукова» під час Маршу єдності скоєно терористичний акт — внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули три цивільних та один співробітник міліції; поранено 9 осіб. Tweet Pin It Tags:22 лютого, 22 февраля, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ