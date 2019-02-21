ІМЕНИНИ 21 ЛЮТОГО

Никифор (грец. Νικηφόρος) — православне чоловіче ім’я, утворене від давньогрецьких слів νίκη, νίκα — «перемога» і φορός — «носій». Дослівно — «той, хто несе перемогу», «побідоносець».
Степан (грец. Στέφανος) — чоловіче ім’я, що походить із грецької мови. Перекладається слово Στέφανος(стефанос) як вінок або діадема — традиційний атрибут богині Гери. Канонічна церковна (православна і католицька) форма — Стефан.
Федір або Теодор (також Феодо́р та Тодо́р) (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Феодор
Захарій — християнське чоловіче ім’я. Канонічна форма — Захарія. Походить через грец. Ζαχαριας від івр.זְכַרְיָה, «Зехарія» — «Ягве згадав» (тобто «Божа пам’ять», «той, хто пам’ятає Бога»). Вживається як християнами, так і юдеями, а також мусульманами (у формі араб. زكريا, «Закарійа»).