У РОДИНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ ПРОВЕЛИ КОНКУРС-ВІКТОРИНУ ДЛЯ ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Сьогодні, 21 лютого, представники всіх націй і народностей у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. За недовгий час свого існування це свято стало традиційним, адже це один з тих днів коли кожен має змогу відчути себе частиною свого народу.
Саме з цієї нагоди для учнів Родинського професійного ліцею бібліотекарем Подолець Г.О. було проведено інтелектуальну гру-конкурс знавців української мови.
Учні відповідали на питання вікторини, редагували словосполучення, мали можливість проявити свій акторський талант, показуючи фразеологізми, складали прислів’я, відгадували загадки.
Юнаки та дівчата вкотре переконалися, що українська мова мелодійна, прекрасна, барвиста. І тому вивчати її, удосконалювати свої знання, досконало володіти нею – обов’язок кожного справжнього українця.