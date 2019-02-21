У ПОКРОВСЬКУ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ПРОБАЦІЇ ПРОВЕЛИ ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Вчора, 20 лютого, представники Покровського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій області спільно з заступником начальника відділу «Покровське бюро правової допомоги» Валентиною Каспрій на базі Покровського міськрайонного відділу провели спільний прийом для клієнтів
пробації.
В рамках заходу засудженим надавалася загальна правова інформація, здійснювалися юридичні консультації з особистих питань. За бажанням засуджені мали можливість ознайомитися з правилами юридично правильного складання заяв, скарг та інших документів правового характеру.
Наприкінці зустрічі серед клієнтів пробації було розповсюджено брошури з адресами центрів, куди можна звернутися за безоплатною консультацією фахівців і підвищити свій рівень правової обізнаності.