У ДОБРОПІЛЛІ ВІДКРИЛИ СОЦІАЛЬНИЙ ОФІС

За результатами конкурсного відбору проектів створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області від Міністерства соціальної політики України проект виконавчого комітету Добропільської міської ради «Створення «Соціального офісу» у місті Добропілля шляхом модернізації та переоснащення Управління соціального захисту населення Добропільської міської ради, за адресою: Донецька область, м. Добропілля, просп. Шевченка, буд. 15» визнано переможцем.
Про це повідомляє Добропільська міська рада.
На реалізацію зазначеного проекту з державного бюджету були виділені кошти в сумі 924 тисчі 250 гривень.
З метою створення комфортних умов перебування (очікування) відвідувачів та забезпечення умов для перебування дітей клієнтів в рамках проекту придбано дитячий куточок та кулер для води.
В рамках проекту робочі місця спеціалістів прийому громадян були облаштовані новими комплектами меблів та комп’ютерною (офісною) технікою. Для облаштування кімнати зберігання документів було придбано 10 архівних стелажів.
Враховуючи спрямованість проекту на створення робочих місць, в результаті реалізації заходів проекту в управлінні соціального захисту населення Добропільської міської ради було створено два нових робочих місця, а саме: спеціаліста І категорії сектору прийому громадян та архіваріуса.