СТУДЕНТАМ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ ПОКРОВСЬКА ПРЕЗЕНТУВАЛИ ФІЛЬМ ПРО НЕБЕСНУ СОТНЮ

Сьогодні, 21 лютого, на базі Донецького національного технічного університету пройшов відкритий захід – перегляд і обговорення документального фільму «Небесна сотня. Зима, що нас змінила» за участі студентів і викладачів ДонНТУ, Індустріального інституту, школярів, представників громадських організацій, місцевих активістів і військовослужбовців.
«Зима, що нас змінила» – це цикл документальних фільмів про події, що відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності.
Презентувала стрічку Світлана Самородова, організатор культурно-дозвільної діяльності обласного комунального підприємства «Донецьккіновідеопрокат».
Тож, «Небесна сотня. Зима, що нас змінила» – це історія про тих, хто загинув за свободу та за власну державу. Досі невідомо, скільки людей насправді входить до Небесної сотні… Це не тільки ті, кого вбили в центрі української столиці в кінці лютого. Це також й усі ті, хто виступив проти режиму в різних куточках країни, а потім пропав без вісті, чи був замордований із самого початку Євромайдану.
Після перегляду стрічки присутні мали змогу висловити свою думку щодо побаченого. Враження, до слова, іноді були досить протилежними. Тим не менше, беззаперечним залишається той факт, що події п’ятирічної давнини потребують прискіпливого вивчення, адже постійно випливають все нові та нові дані. Одним словом, це питання з нами ще надовго.