У православній церкві шанують в цей день пам’ять святого Захарія Серповідца. Пророк отримав таке прізвисько, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, що ширяє в повітрі, який виявився насправді сувоєм з написаними одкровеннями від Господа.
Що стосується народних традицій, які пов’язані з 21 лютого, то селяни зазвичай готувалися до польових робіт, оглядали інвентар і з’ясовували, чи не потрібно щось полагодити або замінити. Особливо важливу увагу 21 лютого приділялася огляду серпів.
Народні прикмети на 21 лютого
- Потрібно окропити серп святою водою — тоді жнива пройдуть легше
- Грім гримить на Захарія — навесні і влітку будуть дути сильні вітри
- Мороз на Захарія — зими скоро кінець прийде
- На деревах 21 лютого лежить іній — цього року вдасться зібрати багато меду
- Гуси поводяться надто жваво, в снігу купаються — можна розраховувати на потепління в самий найближчий час
- Дим 21 лютого стелиться вниз по землі — скоро сніг випаде
- Собака в снігу валяється — прикмета до того, що скоро прийде тепло. Якщо ж тварина 21 лютого поводиться надто збуджено, то можна очікувати бурану або хуртовини
- Холод на Захарія — прикмета, яка віщує теплі дні в березні
- В цей день жінки можуть молитися пророку Захарію про вдалу жнивах, і їх молитви будуть почуті.
- Сильна холоднеча 21 лютого — холодів кінець
- Навколо місяця видно дуги або кола — скоро розтане сніг, і настане довгоочікувана весна
- Після Захарія риба не клює — про це знали рибалки
- Якщо молодого місяця показати серп, то урожай буде хорошим
- Жителі міст можуть точити НЕ серпи, а ножі — тоді весь наступний рік їх буде супроводжувати удача і достаток.
- Ремісникам можна виходити на торги — вони будуть вдалими
- Не слід проводити хірургічне лікування 21 лютого — результат може бути невдалим. Також не можна пломбувати зуби
- Знахарі раніше саме в день Захарія усували пристріти. Вважалося також, що не можна нікому заздрити — можна наврочити людини, а пристріт завжди повертається
- У ніч на 21 лютого сни вважаються віщими. Труну — довге життя буде, город — погані новини прийдуть, вершки або молоко — багатство отримаєш, замок — можливо судовий розгляд, дзеркало — є ймовірність недуга підхопити.
- Люди, народжені в цей день, володіють розвиненою інтуїцією і можуть передбачати майбутнє
- лютого можна грати весілля і організовувати молодіжні посиденьки