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ПРИКМЕТИ НА 21 ЛЮТОГО

21.02.2019 Цікаво знати Комментариев нет

У православній церкві шанують в цей день пам’ять святого Захарія Серповідца. Пророк отримав таке прізвисько, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, що ширяє в повітрі, який виявився насправді сувоєм з написаними одкровеннями від Господа.

Що стосується народних традицій, які пов’язані з 21 лютого, то селяни зазвичай готувалися до польових робіт, оглядали інвентар і з’ясовували, чи не потрібно щось полагодити або замінити. Особливо важливу увагу 21 лютого приділялася огляду серпів.

Народні прикмети на 21 лютого

  1. Потрібно окропити серп святою водою — тоді жнива пройдуть легше
  2. Грім гримить на Захарія — навесні і влітку будуть дути сильні вітри
  3. Мороз на Захарія — зими скоро кінець прийде
  4. На деревах 21 лютого лежить іній — цього року вдасться зібрати багато меду
  5. Гуси поводяться надто жваво, в снігу купаються — можна розраховувати на потепління в самий найближчий час
  6. Дим 21 лютого стелиться вниз по землі — скоро сніг випаде
  7. Собака в снігу валяється — прикмета до того, що скоро прийде тепло. Якщо ж тварина 21 лютого поводиться надто збуджено, то можна очікувати бурану або хуртовини
  8. Холод на Захарія — прикмета, яка віщує теплі дні в березні
  9. В цей день жінки можуть молитися пророку Захарію про вдалу жнивах, і їх молитви будуть почуті.
  10. Сильна холоднеча 21 лютого — холодів кінець
  11. Навколо місяця видно дуги або кола — скоро розтане сніг, і настане довгоочікувана весна
  12. Після Захарія риба не клює — про це знали рибалки
  13. Якщо молодого місяця показати серп, то урожай буде хорошим
  14. Жителі міст можуть точити НЕ серпи, а ножі — тоді весь наступний рік їх буде супроводжувати удача і достаток.
  15. Ремісникам можна виходити на торги — вони будуть вдалими
  16. Не слід проводити хірургічне лікування 21 лютого — результат може бути невдалим. Також не можна пломбувати зуби
  17. Знахарі раніше саме в день Захарія усували пристріти. Вважалося також, що не можна нікому заздрити — можна наврочити людини, а пристріт завжди повертається
  18. У ніч на 21 лютого сни вважаються віщими. Труну — довге життя буде, город — погані новини прийдуть, вершки або молоко — багатство отримаєш, замок — можливо судовий розгляд, дзеркало — є ймовірність недуга підхопити.
  19. Люди, народжені в цей день, володіють розвиненою інтуїцією і можуть передбачати майбутнє
  20. лютого можна грати весілля і організовувати молодіжні посиденьки
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