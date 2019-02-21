ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПОКРОВСЬКА ЗАТРИМАЛИ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ БИВ ДРУЖИНУ ТА КИДАВСЯ НОЖАМИ В ПОЛІЦІЮ

Співробітники групи реагування патрульної поліції Покровського відділу поліції Віктор Тумасов і Олексій Федоров, які прибули на виклик про насильство в родині, зазнали нападу озброєного агресора. Чоловік метнув у поліцейських ніж, а потім вихопив ще два. Здійснивши попереджувальні постріли у повітря, наряд затримав порушника. Поліцейські, які врятували родину з трьома дітьми, старшій з яких 5 років, відзначені нагородами.
Сьогодні в Покровську заступник начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області Василь Остапчук нагородив правоохоронців ГРПП, які завдяки невідкладним та грамотним діям врятували життя жінці та трьом маленьким дітям.
Подія сталася 16 лютого. До поліції надійшов виклик від місцевої жительки, які благала по допомогу. Заявниця повідомили, що її б’є чоловік та кидається з ножем, все це – на очах маленьких дітей.
Черговий ГРПП негайно спрямував на місце наряд поліції.
«Ми з Олексієм Федоровим побачили, що жінка і троє малят мерзнуть на вулиці, побоюючись заходити в будинок. За її словами, їх життя перебувало під загрозою», — розповідає старший лейтенант поліції Віктор Тумасов.
Всередині 31-річний голова родини в неадекватному стані трощив меблі і техніку. При наближенні поліції чоловік схопив ніж та пригрозив розправою. На заклики заспокоїтися порушник не реагував та кинув ніж убік поліцейських. Потім узяв ще два великих ножа та пішов на правоохоронців.
Віктор Тумасов попередив про можливість застосування вогнепальної зброї, але зловмисник проігнорував попередження. Тоді, відповідно до ст.46 Закону України «Про Національну поліцію», 28-річний поліцейський зробив два попереджувальні постріли у повітря.
Порушник був оперативно затриманий. Йому оголошено про підозру за ст. 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Родина перебуває під пильним контролем співробітників Покровського відділу поліції.