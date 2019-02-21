ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 21 ЛЮТОГО 21.02.2019 Варто знати Комментариев нет 1431 — у Руані розпочався суд над Жанною д’Арк. Незважаючи на те, що формально Жанну судила церква за обвинуваченням у єресі, національна героїня Франції перебувала у в’язниці під охороною англійців як військовополонена. Очолював процес єпископ П’єр Кошон, прихильник англійських інтересів у Франції1784 — закладене місто Миколаїв1835 — відкриті галактики NGC 2397, NGC 2397A, NGC 2397B1842 — американець Джон Грінау запатентував швейну машинку1848 — вперше виданий «Маніфест комуністичної партії»1858 — у Бостоні Едвін Голмс установив першу у світі електричну систему захисту від зламу1863 — відкриті галактики NGC 2753-1, NGC 2753-2, NGC 2862, NGC 2927, NGC 2929, NGC 2930, NGC 3575, NGC 37601874 — відкрита галактика NGC 39751878 — у Нью-Гейвені випущена перша у світі телефонна книга, що включала 50 імен1878 — відкрита галактика NGC 33751879 — народники вбили харківського губернатора князя Дмитра Кропоткіна1901 — американський пасажирський пароплав «Ріо-де-Жанейро» (SS City of Rio de Janeiro) розбився на підводних каменях біля входу в протоку Золоті Ворота, загинуло 128 осіб, вижило 811906 — засуджений до страти керівник повстання в Севастополі лейтенант Петро Шмідт1914 — у Монреалі створене українське видавництво «Новий світ»1919 — у Києві вийшов перший номер газети «Комунар» (нині «Вечірній Київ»)1925 — вийшов перший номер газети «The New Yorker»1935 — оголошено про створення косметичної фірми «Ланком»1941 — іспанський уряд визнав, що на територію Іспанії вступили німецькі війська (офіційно — для допомоги в ліквідації наслідків урагану)1947 — у США з’явилася фотокамера «Полароїд»1990 — на екрани Франції вийшов фільм режисера Люка Бессона «Нікіта»1992 — Рада Безпеки ООН прийняла рішення про введення військ до Югославії1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см1994 — смт. Ясне Хмельницької області перейменоване на смт. Наркевичі1995 — американець Стів Фоссет першим у світі на самоті на повітряній кулі перетнув Тихий океан1998 — пісня Селін Діон «My Heart Will Go On» очолила чарт. Пісня ввійшла до саундтреку до фільму «Титанік» і стала найбільшим хітом Діон, зробивши її суперзіркою2007 — прем’єр-міністр Італії Романо Проді подав у відставку2008 — США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році2014 — сотник самооборони Майдану Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого. Tweet Pin It Tags:21 февраля, визначні дати 21 лютого, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ