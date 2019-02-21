ВБИВ БАТЬКА: МЕШКАНЦЮ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАГРОЖУЄ 15 РОКІВ УВ`ЯЗНЕННЯ

Під час розпивання спиртних напоїв чоловік побив свого батька ніжкою табуретки. Від отриманих травм голови 55-річний чоловік помер. Підозрюваний був затриманий на місці злочину, повідомляє Покровський відділ поліції.
Повідомлення про вбивство надійшло до чергової частини Покровського відділу поліції від 22-річного мешканця с. Юріївка Покровського району. Молодик повідомив, що на підлозі будинку лежить його скривавлений батько, а поряд знаходиться брат заявника у стані алкогольного сп’яніння.
На місце події була направлена слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Під час перевірки було встановлено, що напередодні ввечері загиблий, разом зі своїм 31-річним сином розпивали спиртні напої. Пізно вночі між сп’янілими чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході «з’ясування стосунків» чоловік схопив ніжку від табурету та наніс кілька ударів по голові своєму батькові.
Від отриманих травм потерпілий помер.
Правопорушника було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.