20 ЛЮТОГО — ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

20 лютого в Україні відзначається річниця з дня трагічних, сповнених героїзму подій Революції Гідності.
Саме в ці дні, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею».
104 Героям Небесної Сотні Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України.
Герої Небесної Сотні стали для всієї України не лише символом жертовності, героїзму та патріотизму, але і джерелом натхнення для наших воїнів, які гідно продовжують справу Героїв Небесної Сотні, захищають право на вільне життя.