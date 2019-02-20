ІМЕНИНИ 20 ЛЮТОГО

Єлевферій (грец. Ελευθερίος, церк.-слов. Єлеѵѳе́рїй) — православне чоловіче ім’я грецького походження, зараз використовується переважно ченцями. Походить від слова ἐλεύθερος («вільний», «той, що приносить визволення»). У давньогрецькій міфології Ἐλευθέριος — епітет Ероса і Діоніса.
Народна українська форма імені — Олефір. Історічно засвідчені також Олихвер, Олихвир, Оліхвер, Олохвир, Олохвір, Орефірко, олефѣрько (1359 рік), Алфер.
Петро (МФА: [pe.ˈtro]) — чоловіче особове ім’я. Походить від грецького імені Петрос (грец. πέτρος, Petros, «камінь, скеля»). Поширилося разом із християнством в країнах Європи та європейських колоніях в Африці, Азії, Америці та Австралії. До України потрапило у грецькій (римсько-візантійській) формі. Інші форми — Пітер (в англомовних країнах), Педро (в іспаномовних країнах), Педру (в португаломовних країнах), П’єр (у франкомовних країнах) тощо.
Георгій — ім’я грецького походження (дав.-гр. Γεώργιος), в перекладі «землероб», французький синонім «Georges — Жорж».
Єгор (рос. Его́р, jɪˈɡor) — російське чоловіче особисте ім’я; яке є фонетичним варіантом імені Георгій, що стало самостійним ім’ям. Виникло через неможливість вимови у російській мові початкового м’якого [г]
Юрій /Юрко/ — чоловіче ім’я грецького походження, особливо поширене серед українців, білорусів та росіян, грузин. Ім’я прямий відповідник грецькому Георгій (грец. Γεωργός), та означає землероб.