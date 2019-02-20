ЧЕТВЕРО МЕШКАНЦІВ ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРЗОНИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ШАХРАЇВ ТА ВТРАТИЛИ СВОЇ ЗАОЩАДЖЕННЯ

Вчора четверо мешканців Покровської оперзони потрапили на гачок до шахраїв та втратили свої заощадження. Про це повідомляє Покровський відділ поліції.
Так, 20-річний мешканець Покровська знайшов на інтернет сайті оголошення про продаж необхідних йому деталей. Молодик зателефонував продавцю, домовився про вартість товару та перерахував за нього 10 тисяч гривень. Однак після отримання грошей продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки.
А 31-річний мешканець Мирнограду відправив у якості задатку за автомобіль 3000 гривень. Однак бажаного легковика так і не отримав.
Ще однією жертвою інтернет шахраїв стала 24-річна дівчина з Білицького. Вона намагалася придбати через інтернет дитячу іграшку вартістю 1940 гривень. Однак після перерахування грошей за товар продавець опинився «поза зоною досяжності».
А підприємниця з Покровського району втратила 5 тисяч гривень, оплативши товар для свого магазину. Однак після отримання грошей постачальник зник.
За всіма фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає для зловмисників покарання у вигляді до 3-х років обмеження волі.
Правоохоронці вкотре звертаються до громадян: не поспішайте перераховувати гроші незнайомцям з інтернет-сайтів. Аби стовідсотково перестрахувати себе – домовляйтесь про розрахунок за товар лише при його отриманні і перевірці на повну відповідність вашим запитам.