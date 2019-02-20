У СЕЛИДОВОМУ ОБРАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ МІСЬКОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ ДИТЯЧИХ МАЛЮНКІВ НА ПРОТИПОЖЕЖНУ ТЕМАТИКУ

На Донеччині триває Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику. Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління ДСНС в Донецькій області.
Головна мета заходу – навчити підростаюче покоління дотримуватися правил пожежної безпеки у повсякденному житті. Спільно із освітянами, фахівці Служби порятунку проводять масштабний конкурс.
Сьогодні, 20 лютого, у Селидовому представники 13-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області спільно з працівниками відділу освіти Селидівської ради підбили підсумки міського етапу Всеукраїнського конкурсу малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості «Кращій пожежний – це ти обережний» серед дітей різного віку загальноосвітніх шкіл.
Учасники креативно підійшли до виконання умов конкурсу та представили журі свої роботи. Найбільш досконалі та влучні дитячі малюнки та роботи декоративно-прикладної творчості будуть представляти місто Селидове на обласному етапі конкурсу.