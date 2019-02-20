У ПОКРОВСЬКУ ОБИРАЮТЬ ЧЛЕНІВ НОВОЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

Сьогодні, 20 лютого, о 10-00 у Покровську розпочалося засідання ініціативної групи щодо формування нового складу Громадської ради.
61 громадська організація висловила своє бажання потрапити до нового складу Громадської ради. Варто відзначити, що деякі з них були зареєстровані лише за декілька днів до установчих зборів.
Нагадаємо, громадська рада – консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
Наразі засідання й досі продовжується. Подробиці та результати установчих зборів дивіться у випуску новин та читайте у наступних публікаціях.