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У ПОКРОВСЬКУ ОБИРАЮТЬ ЧЛЕНІВ НОВОЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

20.02.2019 Новини Комментариев нет

Сьогодні, 20 лютого, о 10-00 у Покровську розпочалося засідання ініціативної групи щодо формування нового складу Громадської ради.

61 громадська організація висловила своє бажання потрапити до нового складу Громадської ради. Варто відзначити,  що деякі з них були зареєстровані лише за декілька днів до установчих зборів.

Нагадаємо, громадська рада –  консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Наразі засідання й досі продовжується. Подробиці та результати установчих зборів дивіться у випуску новин та читайте у наступних публікаціях.

 

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