У ПОКРОВСЬКУ КОМІСІЯ ОБСТЕЖИЛА СТАН МІСЬКИХ ДОРІГ

Сьогодні, 20 лютого, у Покровську комісія з представників влади та облавтодора, активних мешканців та представників ЗМІ вирушили на обстеження міських доріг.
За запрошенням покровської влади до міста завітав Вислій Бізбіз, начальник виробничого відділу ДП «Донецькій облавтодор». Він відзначив, що усі дороги необхідно реконструювати, адже спостерігається картина стрімкого руйнування доріг.
Начальник житлово-комунального відділу Покровської міської ради Олена Юзипович розповіла, що в пріорітеті у міської влади не капітальний ремонт центральних доріг, а підтримання їх у проїзному стані та асфальтування міжквартальних проїздів та деяких вулиць приватного сектору.
Комісія проїхала деякими вулицями міста, такими як Шосейна, Залізнича, Прокоф`єва. На них, як раз, працівники комунального підприємства «Управління міського господарства» проводили ямковий ремонт за допомогою тротуарної плитки.
Деякі депутати та мешканці, що брали участь в об`їзді, відзначили, що їх провезли «красивими вулицями міста», а ділянки з насправді жахливими дорогами оминули. Було запропоновано відвідати знамениту вулицю Шмідта, але Олена Юзипович відповіла, що з цією вулицею й так все зрозуміло.
Також під час зустрічі стало відомо, що у 2019 році міська влада планує витратити ще 40 мільйонів гривень на аварійно-ямковий ремонт та відсипання вулиць приватного сектора шлаком.
Більш детальніше про комісійний об`їзд доріг Покровська дивіться у випуску новин на нашому телеканалі.