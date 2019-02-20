У ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ОГОЛОШЕНО НОВИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАКАЗНИК

З метою збереження цінних та типових природних комплексів, 19 лютого 2019 року головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації підписано розпорядження № 160/5-19 «Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення «Солоне» на території Покровського району», загальною площею 96,8428 га земель запасу державної власності сільськогосподарського призначення (пасовища) Удачненської селищної ради Покровського району без вилучення земель.
Це перший природно-заповідний об’єкт оголошений в 2019 році на території Донецької області.
Ця природна територія знаходиться на південь від села Удачне. Степова рослинність представлена добре збереженими ділянками типчаково-ковилового та злаково-полинового степу з багатим різноманіттям степових видів. Із видів, що потребують особливої охорони, виявлена ковила волосиста, яка занесена до Червоної книги України.
Фауна ділянки представлена видами, типовими для степу, в тому числі занесеними до додатків Бернської конвенції: ящірка прудка, канюк звичайний, плиска жовта та біла, сорокопуди тереновий та чорнолобий, трав’янка звичайна, коноплянка тощо. З видів, занесених до Червоної книги України, відмічений шуліка чорний.
На цей час на території Донецької області обліковуються 149 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 97 357,6228 га.