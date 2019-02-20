У КРАМАТОРСЬКУ ВШАНУВАЛИ ПАМ`ЯТЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Сьогодні, 20 лютого, у Краматорську пройшов мітинг-реквієм з нагоди вшанування дня пам’яті Героїв Небесної Сотні – людей, які загинули під час Революції Гідності 2013-2014 років.
Участь у заході взяли голова Донецької облдержадміністрації Олександр Куць, командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, школярі, студенти та небайдужі мешканці Краматорська.
Під час мітингу присутнім презентували театральну постановку про події Революції Гідності у виконанні Донецького академічного обласного драматичного театру (місто Маріуполь). Присутні вшанували пам’ять мешканців Донецької області, які брали участь у подіях 2013-2014 років та загинули внаслідок різноманітних обставин.
Учасники мітингу-реквієм поклали квіти до їх портретів та вшанували пам’ять Героїв хвилиною мовчання.
Також під час заходу за ініціативи школярів міста Краматорськ пройшла акція «Ангели пам’яті», під час якої усі бажаючі прив’язали паперових янголів до дерев на знак пам’яті та пошани до людей, які віддали життя за Україну та європейський вибір держави.