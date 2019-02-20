20 лютого в православній церкві відзначається день пам’яті преподобного Луки Елландского. Крім цього, зазвичай цей день припадає на неділю про блудного сина (другий тиждень, що передує Великому посту). Ця Дата вважається особливою з тієї причини, що в храмах саме в цей час згадують одну з притч, розказаних Ісусом Христом своїм учням. 20 лютого люди намагалися не робити поганих вчинків, каятися в гріхах і робити тільки добрі справи. Аналізували власні думки і дії, думали про те, як стати краще, позбутися від недоліків. Можна сказати, що 20 лютого — день своєрідного духовного очищення.
У народі День святого Луки був відомий тим, що господині випікали пироги з цибульною начинкою і пригощали ними жебраків. Також кілька пирогів 20 лютого виносили за поріг — щоб померлих родичів погодувати. День вважався поминальним. Прийнято було ходити в церкву, молитися за покійних, відвідувати їхні могили. Вірили в те, що на Луку можна приготувати найдієвіші лікарські зілля. Особливо це стосувалося настоїв, відварів і інших засобів на основі перстачу. Траву цю в народі називали «могущницей», оскільки вона допомагала від самих різних хвороб. Квітки перстачу нагадують хрест, а тому, за нею закріпилася така слава.
Народні прикмети на 20 лютого
- Якщо сонце на заході забарвлюється в червоний колір, літо буде прохолодним
- Вітер опівдні 20 лютого обіцяє хороший врожай зернових культур в поточному році
- Грім гримить — прикмета до того, що буде поганий сінокіс
- Чим велику милостиню 20 лютого подаси, тим більше потім отримаєш
- Хмари пофарбовані в синій колір — погода буде теплою
- Червоний захід 20 лютого — чекай поривчастого вітру і сирого літа
- Не можна грати весілля на Луку — це поминальний день. Тому, укладення шлюбу 20 лютого — за прикметами, поганий знак
- Не можна жінкам носити плаття зеленого кольору та здійснювати покупки — це обіцяє неприємності
- лютого можна лікувати серцеві недуги
- Якщо людина народилася 20 лютого, він зможе розуміти мову рослин — так говорили в народі.